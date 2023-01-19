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Сегодня, 10:22

Роберт Уиттакер: «Джонс повалит Гана, сядет на него сверху и прикончит»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) один из лучших бойцов в истории.

«Джон Джонс повалит Гана, сядет на него сверху и прикончит. Борьба Джонса — это высший калибр, — сказал Уиттакер в интервью mainevent. — Никто и близко не показывает в октагоне из того, что может показать Джон Джонс. Это мое мнение. Если вы взгляните на его статистику, то увидите, что он с легкостью валит людей и борется с ними, а в стойке работает не хуже лучших из лучших. Кроме того, у него есть кардио и сила... у Джонса, возможно, самый высокий бойцовский интеллект. Он увидит твое слабое место и этим воспользуется».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
UFC
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