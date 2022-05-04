Робби Лоулер подерется с Брайаном Барбереном 2 июля на UFC 276

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер (29-15) проведет следующий поединок против американца Брайана Барберена (17-8) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter, а позже подтвердил информационный портал Sherdog.

Лоулер прервал серию из 4 поражений в последнем бою против Ника Диаса (26-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США. Лоулер отправил старшего Диаса в технический нокаут в третьем раунде.

Барберена идет на серии из 2 побед. В последнем поединке он одолел 41-летнего Мэтта Брауна (23-19) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США.