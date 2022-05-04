Пауло Коста подерется с Люком Рокхолдом на UFC 20 августа

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) проведет следующий поединок против американца, 37-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда (16-5). Бой назначен на турнир, который состоится 20 августа. Об этом сообщает информационный портал Combate со ссылкой на источники, близкие к бойцам.

Коста занимает 6-ю строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из 2 поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.