Российский боец Александр Емельяненко (28-9) жестко отреагировал на заявление блогера Юрия Хованского, который на своем YouTube-канале сообщил, что Емельяненко, будучи арестантом, заставлял людей, которые курят в камере, делать за это отжимания.

Также Хованский добавил, что заключенные с такой статьей, как у Емельяненко, не могут указывать, и «криминальный мир под них не прогнется в любом случае».

«Юра Хованский, не знаю с кем ты там сидел, но тебя конкретно на... обманули скажем так, — ответил Хованскому Емельяненко в Telegram. — За курение я никого отжиматься не заставлял, спортом все занимались в специально отведенном месте. А про квалификации статей лучше вообще не кукарекай. Объявляю тебя п... балаболом Юра, не говори о том, о чем не знаешь, еще и за других людей».

Емельяненко был осужден за насилие над домработницей и похищение у нее паспорта. В мае 2015 года осужден на 4,5 года колонии общего режима. В ноябре 2016-го боец освободился.