Резников: «Победа Рахмонова приблизит его к возможному поединку с Чимаевым»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников рассказал о своих ожиданиях от поединка казахстанского бойца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила.

«Я слабо представлю себе Джеффа Нила. Исходя из соперников, которые были у американца, для Шавката не должно составить никаких проблем разобраться с ним. Считаю, что будет досрочная победа в первом или втором раунде. Это будет уже пятая досрочная победа Рахмонова в лиге. Она приблизит его к возможному поединку с Хамзатом Чимаевым. Если Шавкат будет уверенно побеждать, он продолжит медийно развиваться. В итоге этих бойцов могут свести вместе», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

Бой пройдет 5 марта на турнире UFC 285. На счету Рахмонова 16 побед и ни одного поражения. В активе Нила 15 побед и четыре поражения.