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Сегодня, 17:58

Тренер Волкова: «Если Ган поймает свою дистанцию, Джонсу будет очень тяжело»

Алина Савинова
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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о стиле француза Сирила Гана, благодаря которому он может победить американца Джона Джонса в предстоящем поединке.

«Идеальный сценарий для любого бойца — заставить соперника драться на своих условиях. Ган хорош, когда держит свою дистанцию и разбивает соперника. Он не дает прессинговать, не дает думать, постоянно раздражает одиночными ударами, через которые переходит в атаку. Он работает по всем уровням и меняет стойки. Если он поймает свою дистанцию, Джонсу будет очень тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Кияшко.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на UFC 285. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, у Гана — 11 побед и одно поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-volkova-taras-kiyashko-esli-gan-pojmaet-svoyu-distantsiyu-dzhonsu-budet-ochen-slozhno/
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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