Тренер Волкова: «Если Ган поймает свою дистанцию, Джонсу будет очень тяжело»

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о стиле француза Сирила Гана, благодаря которому он может победить американца Джона Джонса в предстоящем поединке.

«Идеальный сценарий для любого бойца — заставить соперника драться на своих условиях. Ган хорош, когда держит свою дистанцию и разбивает соперника. Он не дает прессинговать, не дает думать, постоянно раздражает одиночными ударами, через которые переходит в атаку. Он работает по всем уровням и меняет стойки. Если он поймает свою дистанцию, Джонсу будет очень тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Кияшко.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на UFC 285. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, у Гана — 11 побед и одно поражение.