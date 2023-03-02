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Алексей Махно: «Я не вижу слабых мест у Рахмонова»

Алина Савинова
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями в преддверии поединка казахстанского бойца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила.

«Нил — самое большое имя для Шавката на сегодняшний день. Но если оценивать техническую составляющую, я не вижу слабых мест у Рахмонова и не вижу преимуществ у соперника, за счет которых он мог бы удивить или победить. Без шансов. В худшем случае для Шавката это будет победа решением. Но склоняюсь к его досрочной победе. У Рахмонова может быть психологическое преимущество. Все-таки Шавкат убрал Нила Мэгни, который побеждал Джеффа. Но это ни о чем не говорит. По стилю Джефф Нил может оказаться более тяжелым соперником», — приводит Metaratings.ru слова Махно.

Бой пройдет 5 марта на турнире UFC 285. На счету Рахмонова 16 побед и ни одного поражения. В активе Нила 15 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bez-shansov-makhno-dal-prognoz-na-boi-shavkata-rakhmonova-232205/
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