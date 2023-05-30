Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:49

Резников раскрыл свои планы после финала Гран-при ACA

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ACA Артем Резников (19-6) заявил, что после возможной победы в Гран-при ACA в легком весе нацелится на титул чемпиона.

«Это последний бой по контракту. Будем смотреть, сколько предложат мне в ACA. В принципе, если выиграю, мне не интересна будет даже хорошая сумма. Мне будет интересен уже пояс ACA. Потому что два пояса — пояс Гран-при и пояс ACA — куда лучше смотрятся. Посмотрим. В любом случае, будет интересно, потому что я еще не был свободным агентом долгое время, и какие предложения я даже примерно не знаю. Надеюсь, посыпятся», — сказал Резников в интервью «Вестнику ММА».

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в легком весе в Сочи.

0
Читайте также
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев назвал условие для боя с Вахитовым: «Этому парню нужно набрать аудиторию в России»
Новости
RSS RSS
Все новости