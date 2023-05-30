Резников раскрыл свои планы после финала Гран-при ACA

Боец ACA Артем Резников (19-6) заявил, что после возможной победы в Гран-при ACA в легком весе нацелится на титул чемпиона.

«Это последний бой по контракту. Будем смотреть, сколько предложат мне в ACA. В принципе, если выиграю, мне не интересна будет даже хорошая сумма. Мне будет интересен уже пояс ACA. Потому что два пояса — пояс Гран-при и пояс ACA — куда лучше смотрятся. Посмотрим. В любом случае, будет интересно, потому что я еще не был свободным агентом долгое время, и какие предложения я даже примерно не знаю. Надеюсь, посыпятся», — сказал Резников в интервью «Вестнику ММА».

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в легком весе в Сочи.