Минеев назвал условие для боя с Вахитовым: «Этому парню нужно набрать аудиторию в России»

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) заявил, что бывшему чемпиону Glory в полутяжелом весе Артему Вахитову нужно набрать известность в России, прежде чем они смогут подраться.

«Мне кажется, этому парню еще нужно набрать аудиторию в России. Следующий соперник? Звучало много фамилий, выбирать уже будем по факту», — сказал Минеев в интервью «Известиям».

Вахитов проведет бой в ММА против египтянина Ашрафа Башанди 11 июня в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7.