Камил Гаджиев оценил перспективы Павловича в бою с Джонсом

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Сергею Павловичу (18-1) будет очень тяжело драться с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе UFC Джоном Джонсом (27-1).

«Я не уверен, что Сергей Павлович готов к бою с Джонсом, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Феноменальные руки, феноменальная скорость, великолепный рекорд в последних боях, Серега проделал колоссальную работу. Но Джонс — уникальный спортсмен, это человек, который умеет использовать слабые скиллы своих соперников. Он делает все как профессор, с математическим расчетом.

Я уверен, что он будет делать акцент на борьбу в партере с Серегой, и это будет совсем другой бой. К нему нужно готовиться внизу, именно на полу. Если Серега переживет эту историю, не даст себя перевести и завязать внизу, то выиграет этот бой. А вот даст или не даст — это, конечно, вопрос его подготовки».

Ранее аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что поединок Павловича и Джонса может состояться в августе 2023 года.