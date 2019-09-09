Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин защитил чемпионский пояс UFC и который транслировался в прямом эфире Первого канала 7 сентября из Абу-Даби, вызвал большой интерес в России.

По данным Mediascope, TV Index, эфирная трансляция собрала долю в 23,7 процента в Москве и 20,7 процента в России среди зрителей старше 4 лет. Показатели по целевой аудитории Первого канала 14-59 лет еще выше: 26,3 процента в Москве и 23, 9 процента в России.

Показатели трансляции в интернете (в плеере Первого и в группах Первого в Одноклассниках):

— более 10 млн. пользователей

— более 26 млн. просмотров

В плеере Первого канала бой увидели около 4 млн пользователей (в пике — 1,2 млн.; всего — 14,5 млн. просмотров; в записи — 1,2 млн. просмотров).

Среднесуточная посещаемость сайта 1tv.ru выросла 7 сентября в 4 раза и составила 4,6 млн посетителей, которые сгенерировали более 13 млн просмотров страниц. 65 процентов посетителей сайта — зрители в возрасте до 34 лет. 74 процента пользователей входили на сайт с мобильных устройств.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция