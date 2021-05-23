Бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну и Дерриком Льюисом может пройти 7 августа в рамках турнира UFC 265. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

«Возможно, так и будет. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами.

И да, это один из боев, над которым мы работаем», — цитирует Уайта ESPN.

В июле 2018 года Льюис победил Нганну в трехраундовом поединке единогласным решением судей. С того момента Нганну выиграл 5 боев, 4 из которых молниеносными нокаутами. В марте на шоу UFC 260 Нганну завоевал титул, нокаутировав во втором раунде Стипе Миочича.