Боец Bellator Шаблий: «Вообще нет никакого желания попасть в UFC»

Боец Bellator россиянин Александр Шаблий объяснил, почему он больше не горит желанием попасть в UFC.

«Вообще нет никакого желания попасть в UFC — напрочь. Отбили желание. Перегорел психологически... Они выставили меня на всю страну, даже на весь мир... Когда я всем говорил, что вот, сейчас-сейчас буду драться. Когда спрашивали, когда буду драться, я говорил: «Вот на этом турнире. Вот на этом турнире». Напоминает, как будто, у меня там ничего не срастается, а я всегда обещаю. «Вот сейчас я подерусь, вот сейчас я буду драться в UFC». Вот этот факт, конечно же, меня коробит, но я думаю, что они когда-нибудь сделают мне хорошее предложение, и я подумаю над этим», — заявил Шаблий в интервью «СЭ».

22 мая Шаблий дебютировал в Bellator, победив британца Альфи Дэвиса единогласным решением судей.