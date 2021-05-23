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Боец Bellator Шаблий: «Вообще нет никакого желания попасть в UFC»

22:25
Александр Шаблий. Фото Instagram
Александр Шаблий. Фото Instagram
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Боец Bellator россиянин Александр Шаблий объяснил, почему он больше не горит желанием попасть в UFC.

«Вообще нет никакого желания попасть в UFC — напрочь. Отбили желание. Перегорел психологически... Они выставили меня на всю страну, даже на весь мир... Когда я всем говорил, что вот, сейчас-сейчас буду драться. Когда спрашивали, когда буду драться, я говорил: «Вот на этом турнире. Вот на этом турнире». Напоминает, как будто, у меня там ничего не срастается, а я всегда обещаю. «Вот сейчас я подерусь, вот сейчас я буду драться в UFC». Вот этот факт, конечно же, меня коробит, но я думаю, что они когда-нибудь сделают мне хорошее предложение, и я подумаю над этим», — заявил Шаблий в интервью «СЭ».

22 мая Шаблий дебютировал в Bellator, победив британца Альфи Дэвиса единогласным решением судей.

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