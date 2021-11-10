Рэпер Шокк — о договоренности не бить Жигана по сломанным ребрам в бою: «Мне показалось, это уловка»
Российский рэпер Шокк поделился впечатлениями после боксерского поединка с другим рэпером Ромой Жиганом.
— Расскажите про историю после боя — со справками из больницы, что у вас якобы была договоренность не бить Жигана в область ребер.
— Не было никакой договоренности. За неделю до боя пришла информация, что он якобы сломал ребра и сказал, что готов выйти, но только в случае, если я не буду работать по корпусу. Я ответил, что я, во-первых, в это не верю, а во-вторых, я видел его на пресс-конференции, как он двигался. Я падал с велосипеда и ушибал себе ребра, я знаю, что это, и понимаю, что даже с ушибом ребер ты не особо подвижен. Мне показалось, что это какая-то уловка и попытка слиться. Я ответил, что он либо принимает бой, либо нет, а я буду работать так, как я научился. Я не давал ему никаких обещаний. Еще он рассказывал про какой-то перелом в области сердца. Я ему не бил по ребрам, я по-моему даже по корпусу-то не работал. Было пару попаданий по голове, по лицу — и все.
Полностью интервью Шокка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/dima-shokk-bamberg-roma-zhigan-rezultat-boya-intervyu-repera-oksimiron-i-konflikt-video-1855964/
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