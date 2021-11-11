Гловер Тейшейра: «Весь лагерь к Блаховичу я пил по 1-2 стакана вина в день»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Как я отметил победу над Блаховичем? В отеле вечером после боя, — сказал Тейшейра на шоу The MMA Hour. — Мы собрались с командой, менеджером, моей семьей, посидели, выпили. Все звонили мне по фейстайму, поздравляли. Я откупорил бутылочку пива, которую мне подарил на день рождения Ян (смеется). Хорошее пиво, кстати, оказалось. Потом пришли сотрудники отеля, сказали: «Спускайтесь вниз, мы для вас специально открыли бар». В 4 утра они открыли для нас бар! И мы пошли вниз, сидели, отмечали.

Алкоголь? У меня никогда не было проблем с ним. Были времена, когда между боями я мог часто выпивать. Мог сесть с друзьями, влегкую выпить бутылку виски и не иметь никаких проблем. Но сейчас я легко держусь неделю без выпивки. Просто на выходных люблю расслабиться. Да и весь этот кэмп я пил вино. Я выпивал по 1-2 бокала вина в день, чтобы лучше спать, расслабиться. Но я не алкоголик, у меня никогда не было с этим проблем".

30 октября Тейшейра задушил Блаховича на UFC 267 и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.