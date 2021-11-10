Рэпер Шокк рассказал о боксерском бое с Жиганом и оценил его навыки

Российский рэпер Шокк поделился впечатлениями после боксерского поединка с другим рэпером Ромой Жиганом.

«Я видел кадры, так сказать, «драки» на острове, я видел, как он выбрасывает руку, — рассказал Шокк в интервью «СЭ». — Мне уже тогда стало понятно, что это не самый одаренный боец. Видел его работу на лапах в боксерском клубе, если не ошибаюсь, «Александр Невский». Там тоже было видно, что это не особо техничный боец. Я ожидал, что там будет больше духа, что он просто кинется на меня хотя бы просто по-уличному драться. Я же занимаюсь, я вижу, насколько мои технические способности изменились за четыре месяца, я чему-то научился.

Исходя из собственного опыта, ожидал, что и он время даром не терял. Да, мне казалось, что он абсолютно бездарный, судя по работе на лапах, но я думал, что он тоже подготовится. Если я чему-то научился, то и он, наверное, чему-то научился. Я старался не недооценивать противника, ожидал, что будет рубка, и он же выше и тяжелее меня, руки у него длиннее. Я смотрел на его руки и ожидал, что он хотя бы прямой выкинет, джеб, — но не было ничего вообще. Поэтому я столкнулся со сложностью, ведь все мои комбинации, все, что мы отрабатывали, были больше нацелены на контратаку».

Полностью интервью Шокка — здесь.