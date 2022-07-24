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Сегодня, 10:49

Рэпер Дрэйк подарит Пэдди Пимблетту и Молли Маккэнн дорогие часы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Популярный исполнитель Дрэйк сообщил, что он поставил два миллиона долларов на победу Пэдди Пимблетта (19-3) и Молли Маккэнн (13-4) на UFC Fight Night 208 в Лондоне.

Общий коэффициент составил 1,62. Таким образом, Дрэйк выиграл чуть больше одного миллиона долларов, сообщает Twitter-аккаунт UFC.

Вскоре после турнира Пимблетт и Маккэнн обратились к Дрэйку в соцсетях, спросив, сможет ли он купить им новые часы. «Rolex для Фрикадельки и Бадди», — ответил Дрэйк.

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) во втором раунде, заставив американца постучать. Маккэнн победила нокаутом в первом раунде американку Ханну Голди (6-3).

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