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Сегодня, 09:47

Никита Крылов и Пэдди Пимблетт забрали бонусы по итогам UFC Fight Night 208

Давид Хачатрян
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Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) получил бонус за «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов после того, как заставил Джордана Ливитта (10-1) постучать во втором раунде. Аналогичный бонус получила 32-летняя Молли Маккэнн (13-4), которая победила нокаутом американку Ханну Голди (6-3).

Также бонус «Выступление вечера» забрал Никита Крылов (28-9), который на первых минутах боя удосрочил Александра Густафссона (18-7), а также Джонатан Пирс (13-4), который победил во втором раунде техническим нокаутом Маквана Амирхани (17-8).

UFC Fight Night 208 состоялось 23 июля в Лондоне, Великобритания.

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