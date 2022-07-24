Молли Маккэнн хочет подраться с Антониной Шевченко

32-летняя Молли Маккэнн (12-4), выступающая в наилегчайшем весе UFC, заявила, что следующий бой хочет провести против Антонины Шевченко (10-4).

«Я никогда никого не вызываю, — сказал Маккэнн на пресс-конференции после UFC Fight Night 208. — Но если говорить о наследии, престиже и чести, то лучшая в этом — это Валентина Шевченко. Готова ли я к Валентине? Нет. Готова ли я к Антонине? Давайте посмотрим. Я верю в то, что побью ее. Я не оскорбляю ее. Просто я верю, что побью ее в каждом аспекте».

Маккэнн победила нокаутом в первом раунде американку Ханну Голди (6-3) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.