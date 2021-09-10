Александр Емельяненко заявил, что Харитонов просит за бой с ним 1 миллион долларов

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что Сергей Харитонов требует за поединок с ним 1 миллион долларов.

«Мне эта тема с Харитоновым уже надоела, что ни интервью — у всех вопрос про Харитонова, — сказал Емельяненко. — Камил Гаджиев хотел организовать этот бой. Он сказал, что даст каждому по 10 миллионов рублей. А потом, когда я встретился с ним, он сказал: «Понимаю, что гонорар может быть и больше, это я сделал для афиши, чтобы всем было интересно и вы что-то получили соответствующее». Мы сели и поговорили, я согласился на этот бой, а Харитонов отказался. Он запросил за бой со мной полмиллиона долларов. Сейчас, я знаю, он просит уже около миллиона. Понятно, что никто ему такой гонорар не заплатит и этот бой не состоится».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У 41-летнего Харитонова — 32 победы и 9 поражений. 10 сентября 2006 года между ними состоялся бой на турнире Pride — Емельяненко победил техническим нокаутом.