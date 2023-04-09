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Реакция бойцов на победу Адесаньи над Перейрой: «Вот так надо побеждать!»

Давид Хачатрян
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Бойцы UFC отреагировали на исход реванша между чемпионом Исраэлем Адесаньей (24-2) и Алексом Перейрой (7-2) на UFC 287.

Конор Макгрегор: «Это было весело».

Хамзат Чимаев: «Поздравляю Адесанью с победой. Скоро увидимся. Настало мое время. Дана Уайт, давай сделаем это!»

Алджамейн Стерлинг: «Уххх... Убедительное возвращение своей короны».

Бен Аскрен: «Черт. Перейра дрался реально хорошо, но был немного осторожен. Проклятье!»

Александр Волкановски: «Вот так надо побеждать!»

Майкл Чендлер: «Уоу! Иззи вернулся! 7-летнее противостояние. Они в четвертый раз стояли друг перед другом, и Иззи наконец вырвал победу».

Марлон Вера: «Я так счастлив за Иззи».

Бо Никал: «Я иду».

Иржи Прохазка: «Шедевр».

Александр Ракич: «Уоу! Что за нокаут!»

Дерек Брансон: «Я предполагал, что Иззи выиграет. Вселенная хочет трилогию».

Ян Блахович: «Иззи, поздравляю с успешным реваншем. Если ты хочешь реванша со мной, мы можем это устроить. На этот раз в среднем весе за твой пояс».

Жорж Сен-Пьер: «Это был потрясающий нокаут».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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