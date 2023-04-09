Реакция бойцов на победу Адесаньи над Перейрой: «Вот так надо побеждать!»
Бойцы UFC отреагировали на исход реванша между чемпионом Исраэлем Адесаньей (24-2) и Алексом Перейрой (7-2) на UFC 287.
Конор Макгрегор: «Это было весело».
Хамзат Чимаев: «Поздравляю Адесанью с победой. Скоро увидимся. Настало мое время. Дана Уайт, давай сделаем это!»
Алджамейн Стерлинг: «Уххх... Убедительное возвращение своей короны».
Бен Аскрен: «Черт. Перейра дрался реально хорошо, но был немного осторожен. Проклятье!»
Александр Волкановски: «Вот так надо побеждать!»
Майкл Чендлер: «Уоу! Иззи вернулся! 7-летнее противостояние. Они в четвертый раз стояли друг перед другом, и Иззи наконец вырвал победу».
Марлон Вера: «Я так счастлив за Иззи».
Бо Никал: «Я иду».
Иржи Прохазка: «Шедевр».
Александр Ракич: «Уоу! Что за нокаут!»
Дерек Брансон: «Я предполагал, что Иззи выиграет. Вселенная хочет трилогию».
Ян Блахович: «Иззи, поздравляю с успешным реваншем. Если ты хочешь реванша со мной, мы можем это устроить. На этот раз в среднем весе за твой пояс».
Жорж Сен-Пьер: «Это был потрясающий нокаут».
Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.