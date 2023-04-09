Исраэль Адесанья: «Хочу, чтобы вы хоть раз познали то счастье, которое я испытываю сейчас»

Новый чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой на UFC 287.

«Я очень хочу, чтобы вы, люди по сторону экрана, люди на этой арене, хоть раз испытали такой уровень счастья, хочу, чтобы вы почувствовали, как счастлив я сейчас! Но знаете, что? Вы никогда не доберетесь такого уровня счастья, если не будете преследовать цель. Когда они списывают тебя, оскорбляют тебя, пытаются поставить ногу тебе на шею. Если вы останетесь внизу, то никогда не найдете решение. Попробуйте и испытаете это счастье хотя бы раз! А я благословлен испытать его снова и снова, и снова!

Говорят, что месть — это сладкое блюдо, а я сладкоежка. И да, это *** как сладко! Алекс — большой чемпион, что бы ни происходило. Он потерял пояс, но он навсегда останется в истории как чемпион. В его истории я его антагонист, я плохой парень, но сегодня творилась моя история. Я говорил вам еще до боя, что охотник теперь станет тем, на кого охотятся. Спасибо за то, что он побил меня, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. В этом лагере мне было не до шуток.

Если вы знаете меня, знаете, что я люблю брать отпуска, но в этом раз не было никаких вольностей ***. Весь лагерь я пахал, я уставал, чтобы знать — когда я вернусь в клетку, я не устану. Я не знаю, каким ударом я по нему попал, но я исполнил опоссума немного, посмотрите на него, посмотрите на него, посмотрите на меня, опоссума. В этом последнем ударе было все, что копилось с 2017-го, этот последний хаммерфист был от Бога!".

На счету 33-летнего Адесаньи 24 победы и два поражения, у 35-летнего Перейры семь побед и два поражения.