Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:26

Исраэль Адесанья: «Хочу, чтобы вы хоть раз познали то счастье, которое я испытываю сейчас»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новый чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой на UFC 287.

«Я очень хочу, чтобы вы, люди по сторону экрана, люди на этой арене, хоть раз испытали такой уровень счастья, хочу, чтобы вы почувствовали, как счастлив я сейчас! Но знаете, что? Вы никогда не доберетесь такого уровня счастья, если не будете преследовать цель. Когда они списывают тебя, оскорбляют тебя, пытаются поставить ногу тебе на шею. Если вы останетесь внизу, то никогда не найдете решение. Попробуйте и испытаете это счастье хотя бы раз! А я благословлен испытать его снова и снова, и снова!

Говорят, что месть — это сладкое блюдо, а я сладкоежка. И да, это *** как сладко! Алекс — большой чемпион, что бы ни происходило. Он потерял пояс, но он навсегда останется в истории как чемпион. В его истории я его антагонист, я плохой парень, но сегодня творилась моя история. Я говорил вам еще до боя, что охотник теперь станет тем, на кого охотятся. Спасибо за то, что он побил меня, побив меня, он сделал меня лучше как бойца, лучше как человека. В этом лагере мне было не до шуток.

Если вы знаете меня, знаете, что я люблю брать отпуска, но в этом раз не было никаких вольностей ***. Весь лагерь я пахал, я уставал, чтобы знать — когда я вернусь в клетку, я не устану. Я не знаю, каким ударом я по нему попал, но я исполнил опоссума немного, посмотрите на него, посмотрите на него, посмотрите на меня, опоссума. В этом последнем ударе было все, что копилось с 2017-го, этот последний хаммерфист был от Бога!".

На счету 33-летнего Адесаньи 24 победы и два поражения, у 35-летнего Перейры семь побед и два поражения.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзат Чимаев: «Поздравляю Адесанью с победой. Скоро увидимся»

Реакция бойцов на победу Адесаньи над Перейрой: «Вот так надо побеждать!»
Новости
RSS RSS
Все новости