Дана Уайт не хочет трилогии Адесаньи и Перейры: «Алекс должен подняться в полутяжелый вес»

Глава UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) после поражения от Исраэля Адесаньи (24-2) должен подняться в полутяжелый вес.

«Что дальше для Перейры? Честно, я считаю, что он должен подняться в полутяжелый дивизион. Он огромный для среднего дивизиона», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.