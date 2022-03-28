Реакция бойцов на пощечину Уилла Смита Крису Року на церемонии «Оскар»

На 94-й церемонии «Оскар» Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика Криса Рока во время объявления им списка претендентов на лучший документальный фильм.

Ранее Рок на той же церемонии пошутил о жене Смита Джаде Пинкетт-Смит, которая год назад побрила голову после многолетней борьбы с выпадением волос. «Джада, я люблю тебя.

Не могу дождаться, когда выйдет «Солдат Джейн 2», — сказал Рок, тем самым сравнив внешность жены Смита с образом Деми Мур в фильме «Солдат Джейн».

Бойцы UFC моментально отреагировали на поступок Смита в Twitter. Большая часть бойцов одобрило поведение актера.

Джейк Пол: «Готов заплатить 15 миллионов долларов Уиллу Смиту и Крису Року за бой. Давайте сделаем это в августе. Выступите на разогреве перед моим боем».

Генри Сехудо: «Эй, Уилл Смит, я прикрою твою спину. Колби Ковингтон, тебя это не касается».

Чудо Сандху (журналист): «Нейт Диас сделал это лучше» (добавил видео того, как Диас дает пощечину Дане Уайту).

Майкл Биспинг: «Уилл Смит, мать его, легенда».

Франсис Нганну: «Когда говорят, что Нганну не умеет бороться».

Гилберт Бернс ретвитнул пост: «Колби Ковингтон только что позвонил в полицию и пожаловался на Уилла Смита».

Даниэль Кормье: «Меня трудно удивить, но поступок Уилла Смита меня поразил! Это правда. Был момент, когда Уилл вошел в роль».

Дана Уайт: «Наконец-то! Эту церемонии нужно видеть! У Криса Рока стальной подбородок».

Диллон Дэнис: «Это была реальная пощечина или постановка?»

Джон Джонс: «Кто-нибудь смотрит Оскар? Уилл Смит — гангстер. Крис Рок — настоящий профессионал, потому что он продолжил церемонию».

Шон Стриклэнд: «Просто ржу! Если бы это был Колби, он позвонил бы в полицию, пытаясь под****** Трампу. Хорошо сыграно, Крис Рок. Ты принял этот удар как мужчина... Теперь ты должен выловить Смита на стоянке, лол».