«Впереди акклиматизация и сгонка веса». Петр Ян прилетел в США

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) сообщил, что он успешно добрался до Майами, откуда отправится в Джексонвилл для поединка с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (20-3)

«Всем привет! Добрались до Америки! Впереди акклиматизация, сгонка веса и в бой! 9 апреля я докажу, что я лучший в мире!» — написал Ян в Instagram (принадлежит Meta Platforms Inc., — компания признана экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена).

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.