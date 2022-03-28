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28 марта, 11:33

Стерлинг пообещал «похоронить» Яна на UFC 273

Стерлинг рассказал, что он намерен нанести Петру Яну третье поражение в карьере
Виктория Кравченко
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что он намерен нанести россиянину Петру Яну (16-2) третье поражение в карьере.

«Наконец-то я похороню тебя», — написал Стерлинг в Twitter, ответив на сообщение Яна: «Только что приземлился в США. Молитвы Алджо остались без ответа».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Первый бой между ними состоялся 6 марта на UFC 259. Ян потерял титул, проиграв дисквалификацией, нанеся в 4-м раунде Стерлингу запрещенный удар коленом.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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