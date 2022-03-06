Реакция бойцов на бой Ковингтона и Масвидаля

В главном событии UFC 272 Колби Ковингтон (17-3) победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада. После боя бойцы и бывшие бойцы UFC написали в Twitter свое впечатление от увиденного.

Джейк Пол: «Масвидаль, в первую очередь, ты не богат».

Дастин Порье: «[Колби] ты тряпка для бомжей».

Хамзат Чимаев: «Абсурдный бой».

Генри Сехудо: «Самый большой плюс Колби — это его бензобак. Со временем он просто выматывает соперников. Ту борьбу, которую он показал, можно увидеть только на самом высшем уровне. Если у вас нет навыков и опыта борьбы, вы не остановите его тейкдауны».

Таннер Босер: «Любите ли вы его или ненавидите, Ковингтон чертовски хороший боец».

Белал Мухаммад: «Теперь этого парня будет не заткнуть».

Нико Прайс: «Доминирующее выступление от Колби».

Тито Ортис: «Борец всегда побеждает».

Мераб Двалишвили: «Сложно что-то противопоставить такой борьбе».

(Давид Хачатрян)