Рэпер Дрэйк проиграл 275 000 долларов, поставив на победу Хорхе Масвидаля

Популярный хип-хоп исполнитель Дрэйк внимательно следил за главным событием UFC 272. Дрэйк поставил 275 000 долларов на победу Хорхе Масвидаля (35-16) в бою против Колби Ковингтона (17-3), сообщает издание MMA Junkie. Известно, что перед боем Масвидаль был заметным аутсайдером.

Бой между Ковингтоном и Масвидалем закончился разгромной победой Ковингтона. «Хаос» победил единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Поединок между бывшими одноклубниками забрал бонус «Бой вечера». Каждый из бойцов получил дополнительные 50 000 долларов.

В последних четырех боях Ковингтон проиграл дважды. Оба раза — действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману (20-1). Масвидаль идет на серии из трех поражений.

(Давид Хачатрян)