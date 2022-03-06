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Сегодня, 14:03

Ермеков заменит Шлеменко и подерется с Одиловым за пояс лиги Хабиба

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Казахстанский боец Даурен Ермеков заменит россиянина Александра Шлеменко и встретится с чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым. Об этом сообщает пресс-служба лиги EFC.

Вчера стало известно, что Шлеменко не успевает восстановиться от травмы до даты боя. Ожидалось, что Шлеменко и Одилов встретятся 1 апреля в главном событии турнира Eagle FC 47 в Сочи.

Теперь Eagle FC 47 переносится из Сочи в Пензу и состоится 1 апреля на «Дизель-Арене».

На счету Ермекова 15 побед и 5 поражений, у Одилова — 12 побед, 2 поражения и 2 ничьи

Александр Шлеменко
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