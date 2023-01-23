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Сегодня, 11:35

RCC проведет турнир в Тюмени. В главном бою Кунченко подерется с Тибао

Давид Хачатрян
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Российская лига RCC анонсировала турнир RCC 14 в Тюмени. В главном бою сойдутся бывшие бойцы UFC Алексей Кунченко (20-4) и Глейсон Тибао (37-17). Турнир пройдет 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный». В карде будет 14 поединков.

В рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин (20-7) и Роман Мухамедшин (9-3), а также еще девять восходящих звезд смешанных единоборств. Полный кард будет объявлен в ближайшее время, а билеты на турнир поступят в продажу в среду, 25 января.
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