RCC проведет турнир в Тюмени. В главном бою Кунченко подерется с Тибао

Российская лига RCC анонсировала турнир RCC 14 в Тюмени. В главном бою сойдутся бывшие бойцы UFC Алексей Кунченко (20-4) и Глейсон Тибао (37-17). Турнир пройдет 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный». В карде будет 14 поединков.

В рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин (20-7) и Роман Мухамедшин (9-3), а также еще девять восходящих звезд смешанных единоборств. Полный кард будет объявлен в ближайшее время, а билеты на турнир поступят в продажу в среду, 25 января.