Джонни Уокер: «Джон Джонс, я иду»

Бразильский полутяжеловес Джонни Уокер (20-7) заявил, что он вдохновляется бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (22-3), а также подтвердил, что его бой с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) может состояться в тяжелом весе.

«Я хочу стать двойным чемпионом, как Кормье. Это моя мечта, — сказал Уокер на пресс-конференции UFC. — Этот парень смог это сделать. И однажды я хочу выйти на его уровень, хочу стать хорошим борцом. Я продолжу прокачивать свои навыки, и я буду готов сделать то же, что когда-то сделал он. Я понимаю, что это непросто, и я знаю, что он [Кормье] особенный боец, и меня это мотивирует. Бой с Джонсом в тяжелом весе? Я иду. Скоро я буду там».

Уокер нокаутировал Пола Крейга (16-6) в первом раунде. Поединок состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.