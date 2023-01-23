Hardcore Boxing проведет турнир 18 марта в Дубае

Глава Hardcore Boxing Анатолий Сульянов в интервью The Ring сообщил, что 18 марта в Дубае состоится боксерский поединок между Джарреллом Миллером (25-0) и австралийцем Лукасом Брауном (31-3). В со-главном событии вечера встретятся бывшие претенденты на титул чемпиона мира в полулегком весе Джоно Кэрролл (23-2) и Мигель Маррьяга (30-6).

Также Сульянов считает, что фанаты больше не хотят смотреть классические олимпийские виды спорта.

«Это уже неинтересно. Наше восприятие изменилось. Нам нужно что-то быстрое, что-то яркое», — сказал Сульянов, подчеркнув, что хочет организовать бой Кейна Веласкеса (14-3) и Джуниора дос Сантоса (21-10) на боксерском ринге.