Федор Емельяненко: «Я не буду выдвигаться на пост президента Союза ММА России»
Федор Емельяненко заявил, что не будет выдвигаться на пост президента Союза ММА России
Федор Емельяненко не будет выдвигаться на пост президента Союза ММА России
Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко сообщил «СЭ», что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост Союза ММА России.
Емельяненко возглавлял Союз с 2012 по 2018 год. Сейчас президентом организации является Радмир Габдуллин.
— Вы будете выдвигаться на пост президента?
— Нет, я не буду выдвигаться на пост президента.
— У вас уже есть кандидатура, которую вы готовы поддержать?
— Думаю, в ближайшее время президиум выдвинет кандидатуру.
Планируется, что внеочередная выборная конференция Союза ММА России состоится в июне. Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России в знак недовольства работой Габдуллина.
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