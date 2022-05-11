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Сегодня, 13:03

Федор Емельяненко: «Я не буду выдвигаться на пост президента Союза ММА России»

Федор Емельяненко заявил, что не будет выдвигаться на пост президента Союза ММА России
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Федор Емельяненко не будет выдвигаться на пост президента Союза ММА России

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко сообщил «СЭ», что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост Союза ММА России.

Емельяненко возглавлял Союз с 2012 по 2018 год. Сейчас президентом организации является Радмир Габдуллин.

— Вы будете выдвигаться на пост президента?

— Нет, я не буду выдвигаться на пост президента.

— У вас уже есть кандидатура, которую вы готовы поддержать?

— Думаю, в ближайшее время президиум выдвинет кандидатуру.

Планируется, что внеочередная выборная конференция Союза ММА России состоится в июне. Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России в знак недовольства работой Габдуллина.

Федор Емельяненко
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