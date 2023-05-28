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Сегодня, 18:05

Расулов — о бое Вахаева и Пономарева: «Ставлю на победу Мухумата — 60 на 50»

Алина Савинова
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Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке Мухумата Вахаева и Григория Пономарева.

«Асланбек Бадаев брал интервью у Вахаева, и спросил про шансы в бою Расулова и Джонсона. Он ответил: «60 на 50, что Салимгерей выиграет». Поэтому я тоже ставлю на победу Мухумата — 60 на 50. Пономарев тоже — приятный парень. Меня удивит, если бой пройдет всю дистанцию. Я полностью уверен, что этого не будет», — цитирует Расулова Metaratings.ru.

Поединок между Вахаевым и Пономаревым пройдет 21 июля на турнире ACA 160 в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе.

На счету 33-летнего Вахаева 17 боев в ММА, 11 побед, 5 поражений и 1 ничья. В активе 27-летнего Пономарева 2 поражения при 6 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rasulov-60-na-50-chto-vakhaev-dosrochno-pobedit-ponomareva-254610/
ММА
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