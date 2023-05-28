Запашный: «Александра Емельяненко должен кто-то остановить, иначе мы можем стать свидетелями убийства на ринге»

Эдгар Запашный, народный артист России и друг Александра Емельяненко, высказался о форме бойца ММА.

«Я знаю Сашу много лет. Вижу, как он деградирует как боец. Все мы прекрасно знаем, что его деградация связана только с употреблением алкоголя. То состояние, в котором он вышел, — самая разобранная форма, в которой он выходил на ринг. Я считаю, что Сашу в таком виде должен остановить кто-то из его близких или организаторов. Иначе мы можем стать свидетелями убийства на ринге. Я впервые увидел блогера, против которого дрался Емельяненко. Это недопустимо. У Саши, наверно, еще остается какой-то призрачный шанс привести себя в форму», — цитирует Запашного Metaratings.ru.

26 мая Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Всего Емельяненко провел 39 боев в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, 1 поединок завершился ничьей.