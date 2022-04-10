«Король клетки!» Рамзан Кадыров поздравил Чимаева с победой над Бернсом на UFC 273

Рамзан Кадыров поздравил Чимаева с победой над Бернсом на турнире UFC 273

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Хамзата Чимаева с победой над Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.

«Хамзат доказал, что он — король клетки!» — написал у себя в Telegram-канале Кадыров.

27-летний Чимаев — шведский боец чеченского происхождения. Победа над Бернсом стала для него 11-й в профессиональной карьере в ММА. Чимаев еще не проиграл ни одного боя.