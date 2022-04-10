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Сегодня, 07:18

«Король клетки!» Рамзан Кадыров поздравил Чимаева с победой над Бернсом на UFC 273

Рамзан Кадыров поздравил Чимаева с победой над Бернсом на турнире UFC 273
Иван Торопцев
Корреспондент
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Хамзат Чимаев.
Фото UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Хамзата Чимаева с победой над Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273.

«Хамзат доказал, что он — король клетки!» — написал у себя в Telegram-канале Кадыров.

27-летний Чимаев — шведский боец чеченского происхождения. Победа над Бернсом стала для него 11-й в профессиональной карьере в ММА. Чимаев еще не проиграл ни одного боя.

Источник: https://t.me/RKadyrov_95/1843
Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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