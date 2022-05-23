Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от свадьбы Хамзата Чимаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что он присутствовал в качестве гостя на свадьбе бойца UFC Хамзата Чимаева в Грозном.

«Друзья, накануне я с большим удовольствием принял приглашение на свадебное мероприятие, которое проходило в ресторане «Парус», — написал Кадыров в соцсетях. — Семейными узами связал себя дорогой БРАТ, боец UFC Хамзат Чимаев.

Здесь собрались не только родные и близкие Хамзата, но и многочисленные друзья. Все было прекрасно организовано в соответствии с национальными традициями. Я получил большое удовольствие от визита на торжество. Ведь каждая новая семья в Чеченской Республике — это дополнительный повод для радости всех ее жителей.

Я от всей души поздравляю молодоженов! Искренне желаю довольства Всевышнего, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Чимаев располагается на 3-й строчке рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он одолел Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.