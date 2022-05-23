Хорхе Масвидаль показал переписку с женой бойца UFC Мичела Перейры

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) ответил на заявление бойца UFC Мичела Перейры (28-12), который после победы над Сантьяго Понзиниббио (29-6) 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе рассказал, что Масвидаль писал его жене в соцсетях.

«Насколько мир сошел с ума и как пало наше общество, что этот идиот Мичел Перейра использовал свою жену и выдуманную историю, надеясь, что получит хороший гонорар за бой со мной, — написал Масвидаль в соцсетях. — Он явно знал, что его жена сама первая мне написала в директ. Желаю всего наилучшего, брачный консультант вам в помощь».

В опубликованном скриншоте переписки жена Перейры первая написала Масвидалю слова поддержки, а через несколько дней американец кубинского происхождения отправил ей в ответ эмодзи со сложенными ладонями, обозначающие «аминь».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.