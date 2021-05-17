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Рамзан Кадыров: «Хабиб убил бы Фергюсона, это вообще не спортсмен»

21:29
Тони Фергюсон. Фото AFP
Тони Фергюсон. Фото AFP
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов победил бы американца Тони Фергюсона, если бы их бой состоялся.

«Хабиб убил бы Фергюсона? Да, я согласен, - сказал Каыдров в прямом эфире Instagram. — Фергюсон — вообще не спортсмен. Он не Макгрегор. Он вообще не спортсмен, он просто проект, они шоу делают.

Сейчас им не интересны Фергюсон и Макгрегор. Они дают им сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые надоели уже».

В UFC пять раз пытались организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но поединок по разным причинам так и не состоялся. Хабиб уже завершил спортивную карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CO-VJmnIhcW/?igshid=fwbxn4nfdq21

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