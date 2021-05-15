Российский средневес Александр Шлеменко высказал свое мнение по поводу слов Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC.

«Я уже вырос из этих вот догадок. Зачем что-то гадать? Тут проще у него [Кадырова] самого спросить. Может быть, у него самого есть какая-та информация? Все-таки это довольно непростой человек, правильно? У него есть, так скажем, свои различные источники, моменты, о которых мы, может быть, не знаем. Может быть, это ему кто-то так преподнес, рассказал. Он просто сказал. Он сказал: «А», но не сказал: «Б». Поэтому зачем нам что-то обсуждать? Опять же, надо у него самого спросить, почему он сделал такие выводы и на чем он основывался? Вот и все. Тогда все будет понятно», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».

«Однозначно он [Кадыров] не планировал говорить такие слова. Это же был прямой эфир, правильно? Он просто отвечал на вопросы, а ему там кто-то пишет, что Хабиб порвет Ахмат. Это был ответ на эти слова в большей степени. Но, опять же, вы поймите, что Рамзан Кадыров — этот тот человек, который будет просто так что-то говорить и не следить за своими словами... Это все-таки Глава Республики, и это далеко не последний человек в России — да и в мире тоже. Поэтому, я думаю, что он научился давать отчет своим словам. Другой вопрос: почему он так сказал? Опять же, мы не знаем, мы можем только догадываться. Вот и все», — заключил он.

Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC» в среду в ходе прямого эфира в Instagram.

Непобежденный Нурмагомедов официально завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На его счету 29 побед.