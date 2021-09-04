Рампэйдж Джексон: «Я недооценил дух Джона Джонса, когда дрался с ним. Но он грязнейший боец»

Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Pride Куинтон «Рампэйдж» Джексон поделился воспоминаниями о бое с Джоном Джонсом за титул в полутяжелом весе UFC в сентябре 2011-го.

«Когда я дрался с Джоном Джонсом, я сильно недооценил его дух, — говорит Рампэйдж на подкасте «Thiccc Boy». — Он очень силен ментально. Я подходил к бою в идеальной форме, никаких травм — окей, была мелкая травма колена, но ничего серьезного. Я никогда не проигрывал бои, если находился в такой форме, в которой я находился перед Джонсом. Прошел лагерь в Колорадо, мое кардио было безупречным, просто одна из лучших форм в моей карьере. Я думал: «Ни при каких раскладах не проиграю этому пацанчику».

Но его дух очень и очень силен. Он верит в себя невероятно, нет этому предела. Это очень хорошо чувствуется. Куда бы ни шел бой, он всегда уверен в себе. И еще — он грязнейший боец. В любом эпизоде, когда я получал преимущество, он сразу же тыкал меня в глаз. Либо бил в колено этим своим киком. Только я выиграл эпизод — сразу тычок или удар в колено. Еще в лагере мне тыкнули в глаз, и у меня уже сильно надулся сосуд. И он попал мне прямо в этот глаз. От тычков никак не защититься и никак к ним не подготовиться".

Джонс победил Джексона удушением сзади в 4-м раунде.