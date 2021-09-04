«Мне приятно смотреть на красивых девушек». Боксер Дрозд отреагировал на слова Хабиба о ринг-герлз

Бывший чемпион WBC, ныне промоутер и комментатор Григорий Дрозд прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что ринг-герлз — самые ненужные люди в единоборствах.

«Это личное высказывание Хабиба Нурмагомедова, — сказал Дрозд журналистам на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Я бы так никогда не сказал. Мне кажется это не то, чтобы глупостью, но это весь мир давно принял, и это является частью шоу. Лично мне приятно смотреть на красивых девушек. Очевидно, что зрители на этих девушек реагируют. Поэтому, как мне кажется, это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном спорте».

Нурмагомедов заявил о ненужности ринг-герлз в единоборствах 23 августа на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится 17 сентября в Москве.