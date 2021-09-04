Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Мне приятно смотреть на красивых девушек». Боксер Дрозд отреагировал на слова Хабиба о ринг-герлз

14:12
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Григорий Дрозд. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший чемпион WBC, ныне промоутер и комментатор Григорий Дрозд прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что ринг-герлз — самые ненужные люди в единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов.Хабиб говорит, что ринг-герлз — ненужные люди в спорте. Но когда-то они помогли боксу удержаться на плаву

«Это личное высказывание Хабиба Нурмагомедова, — сказал Дрозд журналистам на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Я бы так никогда не сказал. Мне кажется это не то, чтобы глупостью, но это весь мир давно принял, и это является частью шоу. Лично мне приятно смотреть на красивых девушек. Очевидно, что зрители на этих девушек реагируют. Поэтому, как мне кажется, это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном спорте».

Нурмагомедов заявил о ненужности ринг-герлз в единоборствах 23 августа на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится 17 сентября в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 4 сентября
В США увидели российскую "торпеду апокалипсиса" на снимках из космоса
Появилось видео момента падения грузовика с эстакады в Москве
Россия обновила рекорд по количеству медалей на Паралимпиадах
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд