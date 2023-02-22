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Сегодня, 06:18

Рамазан Исмаилов поделился мнением о предстоящем бое своего брата Магомеда с Иваном Штырковым

Виктория Кравченко
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Известный тренер Рамазан Исмаилов отреагировал на анонс поединка своего брата Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым.

«Не знаю, почему затянулось объявление боя. Изначально мы думали, что встреча пройдет в Челябинске. Потом перенесли в Екатеринбург. Бюджет поединка по боксу превышает бюджет поединка, который прошел по правилам ММА три года. Стал больше. Сойдутся скорость Магомеда Исмаилова и сила Ивана Штыркова. Возьмет тот, у кого будет правильный подход. Оба сильные бойцы. Мы понимаем всю угрозу от Ивана. Первые два с половиной раунда с ним вообще нужно ухо востро держать, максимально внимательно с ним работать. Но у нас есть все возможности выиграть этот бой», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Иван Штырков и Магомед Исмаилов 7 марта проведут боксерский поединок. Их бой станет главным событием турнира RCC Boxing, который должен состояться в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-ismailova-my-ponimaem-vsyu-ugrozu-ot-shtyrkova-pervye-dva-s-polovinoi-raunda-nuzhno-derzhat-ukho-vostro-229762/
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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