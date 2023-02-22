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Сегодня, 07:42

Дастин Порье ударил человека, оскорбившего его жену

Давид Хачатрян
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Во время парада Марди Гра в Новом Орлеане один из фанатов решил пошутить над Дастином Порье (29-7) в стиле экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6).

Мужчина встретил Порье и его жену с плакатом, на котором было написано: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в DM» [аббревиатура для англ. Direct Message, личные сообщения].

«Бриллианту» это не понравилось, и он сперва ударил мужчину по лицу, а затем попытался выйти из автомобиля, что разобраться с провокатором — разгореться конфликту не дала жена Порье, которая остановила мужа.

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