Ракич надеется, что Адесанья одержит победу над Блаховичем

Австрийский полутяжеловес Александр Ракич считает, что победа над Тиаго Сантосом на турнире UFC 259, который пройдет в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе, позволит ему стать следующим претендентом на пояс.

«Это отличная возможность продемонстрировать всем, что я готов к титулу», — сказал Ракич журналистам в преддверии боя. — Наступила новая эра».

Ракич (13-2) сразится с бразильцем Сантосом (21-8) в первом бою главного карда турнира UFC 259. В главном поединке вечера в октагоне сойдутся действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Ян Блахович и непобежденный чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья.

Австриец надеется, что Адесанья окажется сильнее Блаховича, так как в случае победы над Сантосом, ему хотелось бы встретиться с ним.

«Честно говоря, я бы хотел сразиться с Исраэлем, — признался Ракич. — У него громкое имя. При всем уважении к Яну, он чемпион, но Исраэль гораздо популярнее него. Было бы здорово отобрать у него пояс и забрать все его наследие».

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.