Раисов: «Если меня не подпишут в UFC, возможно, перейду в бокс»

Российский боец Юсуф Раисов рассказал о том, на каком этапе находятся переговоры о его подписании в UFC.

«Я сделал все, что мог для того, чтобы подписаться в UFC. Всех, кого возможно, я подключил к решению этого вопроса, менеджеры работают. Хоть я и фанат спорта, но не сторонник того, чтобы молодежь занималась смешанными единоборствами, потому что этот вид спорта движется не в том направлении. Недавно я услышал фразу: «Наступает момент, когда возраст опережает твою мечту». Дана Уайт, наверное, не разбирается в спорте, если он не подписывает много ребят с нашего континента. Возможно, это плохо для его бизнеса. Если меня не подпишут в UFC, ничего страшного. Я много сделал в этом виде спорта. Есть много других вариантов, возможно, перейду в бокс, сейчас я много времени этому уделяю. Особого желания возвращаться в ММА, кроме как в UFC, у меня нет», — цитирует Раисова Metaratings.ru.

Ранее Раисов несколько раз обращался к Дане Уайту в своих соцсетях, выражая желание провести бой на коротком уведомлении. В активе 30-летнего Юсуфа 22 победы и 3 поражения за карьеру в ММА.