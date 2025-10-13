Тренер Нуркожи — о победе над Хурамовым в JCK: «Надеемся на контракт»

Тренер Азиз Разыев прокомментировал победу казахстанского бойца Манапа Нуркожи на турнире JCK Fight Night 107 в Китае.

«Ради этого боя Манап поднялся в полусредний вес. Перед турниром трижды сменился соперник. В итоге он дрался с узбекским бойцом. Все закончилось быстро в первом раунде. Манап его финишировал. Нам было важно выиграть бой. Хотели поскорее закрыть недавнее поражения. Надеемся на контракт от лиги», — цитирует Разыева Metaratings.kz.

11 октября в Люйляне на турнире JCK Fight Night 107 Нуркожа (6-3) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Хамдамжоном Хурамовым (2-1).