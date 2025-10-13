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«Просто пропал. Не отвечал ни на СМС, ни на звонки». Федор Емельяненко — о странном поведении Токова

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Анатолий Токов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему Анатолий Токов больше не является членом его команды.

— Почему Анатолий Токов покинул вашу команду?

— Это вопрос к Анатолию Токову. У меня нет ответа на этот вопрос. Человек после боя с Александром Шлеменко просто пропал. Он еще до боя уехал. Мы все собрались на сбор, и за день до этого он уехал в Дагестан. Хорошо.

Я ему позвонил: «Толь, а ты где?» «Ой, мы уже приехали сюда, мы не знали, что будет сбор». Бред какой-то. «Ну, хорошо, ты уехал, там тренируйся, готовься, хорошо». Но после боя с Александром он не отвечал ни на смс, ни на звонки, ни на что. Ребята ездили к нему. Он спускался [к ним], ему говорили: «Толь, ты чего? Мы команда, мы тебя поддерживаем». «Да-да-да, я приду, я приду». Так и не пришел.

Два раза вот так они к нему ездили — с интервалом. Прошло очень много времени, но Анатолий так и не обозначился, так и не пришел. Один раз он мне позвонил, сказал: «Федор Владимирович, я приду». В итоге он не пришел. Прошло еще несколько месяцев — и он не пришел. Сколько можно ждать человека, который говорит, что придет, а сам не приходит.

Сказали ему: «Толь, извини». Хотя Володя (Токов, младший брат Анатолия. — Прим. «СЭ») здесь, Володя на сборах, Володя пашет, Володя работает с нами — со всеми вместе. Толя пропал — и все. Это его путь, его выбор. Ну, сколько можно ждать человека, когда он не приходит на тренировки. И не отвечает ни на звонки, ни на смс.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

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Анатолий Токов
Федор Емельяненко
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