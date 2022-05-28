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Раисов: «У Резникова меньше всего шансов выйти в финал Гран-при АСА»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец Юсуф Раисов в интервью Hustle MMA оценил шансы Артема Резникова выйти в финал Гран-при АСА в легком весе.

Раисов и Резников уже встречались на турнире АСА 111 в сентябре 2020 года. Тогда Резников одержал победу раздельным решением судей.

— Давай прикинем шансы Резникова. У него бой с [Дави] Рамосом. Если он проходит Рамоса, то он подерется с победителем пары [Али] Багов — [Рашид] Магомедов. Насколько реально Резникову выйти в финал?

— Там все хорошие, но я думаю, что у него меньше всего шансов, — сказал Раисов. — Это мое мнение. А так я уверен, что все ребята работаю как никогда, и у каждого есть шансы. Хотя я не думаю о ребятах из той сетки.

В полуфинале Гран-при АСА Раисов сразится с Эдуардом Вартаняном. Их бой состоится 17 сентября в Москве.

Четвертьфинальный поединок Резникова против Рамоса состоится на турнире АСА 140, который пройдет 17 июня в Сочи.

Али Багов и Рашид Магомедов встретятся на турнире ACA 141, который состоится 22 июля в Сочи.

РФС
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