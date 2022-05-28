Макгрегор хочет возобновить тренировки по грэпплингу впервые после перелома ноги

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор хочет возобновить тренировки по грэпплингу впервые после долгого перерыва.

«Тренер, не могу дождаться возвращения на маты!» — обратился Макгрегор к своему тренеру Джону Каване в Twitter.

Ирландец долгое время не проводил схватки по грэпплингу из-за травмы ноги, полученной во время третьего поединка с американцем Дастином Порье. В июле прошлого года в Лас-Вегасе ирландец проиграл техническим нокаутом.

Всего на счету 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.